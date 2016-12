Câmara de Varginha devolve quase R$ 4 milhões à Prefeitura

Nesta quinta-feira (20), a Câmara de Vereadores de Varginha devolveu R$3.783.809,22 milhões à Prefeitura de Varginha, devido à gestão eficiente dos recursos públicos, pois apesar das diversas iniciativas realizadas pelo Poder Legislativo neste ano de 2016, uma quantia significativa foi economizada.

Somando esse valor às devoluções de R$ 1 milhão e 500 mil em 2013; R$ 1 milhão e 700 mil em 2014 e R$ 500 mil no ano passado, a Câmara devolveu à Prefeitura cerca de R$ 7,5 milhões nesta legislatura.

De acordo com o presidente da Câmara de Varginha, vereador Rômulo Azevedo Ribeiro, o valor seria destinado a alguns projetos do Legislativo, como a implantação da TV Câmara – canal aberto digital – e a construção do Centro de Serviços Populares, mas devido à crise financeira, essas iniciativas foram postergadas. “Sabemos que o país passa por um momento grave na economia. Nossa cidade não é diferente. Temos vários problemas, inclusive na área da saúde. Por isso, adiaremos a realização de algumas ações e devolveremos essa verba para a Prefeitura. Esperamos que o prefeito destine esse dinheiro para áreas que realmente estão necessitadas, em especial para nossos hospitais”, disse o presidente Rômulo.