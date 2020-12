Câmara de Varginha devolve mais de R$ 3,2 milhões à Prefeitura

Recurso será direcionado entre outros, para complemento da folha de pagamento dos servidores.

Encerrando o mandato e, também, a Legislatura 2017/2020, a Câmara Municipal de Varginha, demonstrando sua vocação no zelo com os recursos públicos, devolve à Prefeitura Municipal mais de R$3,2 milhões.

O valor, economizado ao longo deste ano, ajudará o Executivo nas despesas financeiras, já que o montante será destinado para complemento da folha de pagamento dos servidores e para outros compromissos financeiros do município.

“Foi um ano de muitas dificuldades, em que o inesperado aconteceu para todo o mundo, mas conseguimos manter os trabalhos, mesmo vivendo adaptações em razão da pandemia e a produção do Legislativo varginhense se manteve e demonstramos que, mais do que nunca, estamos preocupados com a promoção da qualidade de vida da nossa população”, avaliou a presidente da Câmara, vereadora Zilda Silva.

Ainda de acordo com a presidente, além da pandemia, a Câmara passou por outros momentos difíceis “2020 foi um ano em que além do coronavírus, enfrentamos renúncia do prefeito Antônio Silva em abril, o falecimento do vice-presidente da Mesa Diretora, vereador Carlos Costa, que deixa uma lacuna que nunca mais será preenchida e a renúncia de outro vereador. Foi um ano difícil, mas que pudemos contar uns com os outros, por isso agradeço a todos, de todo o meu coração e só posso pedir a Deus que todos tenham um Natal muito feliz e que em 2021 todos possamos ter mais saúde e vivam em harmonia”, concluiu a presidente.

Lançamento

Ainda encerrando o mandato, a Câmara Municipal promoveu o lançamento do livro Ruas e Avenidas – Os caminhos da história de Varginha. A obra conta as histórias das pessoas que dão nome às principais ruas e avenidas da cidade, resgatando parte importante da história do Município.

A obra conta as histórias das pessoas que dão nome às principais ruas e avenidas da cidade/Foto: Ascom Câmara de Varginha

A publicação se une a outras duas obras: História da Câmara e Quem Foi – A história por trás dos nomes das escolas públicas de Varginha. A coleção ficará disponível na Biblioteca Municipal para consulta física e todos os três livros também já estão disponíveis, online, no site da Câmara. “Valorizar o passado é perceber que o nosso futuro é uma união entre o que fomos, o que somos e o que queremos ser. Por isso, acredito ser tão importante esse trabalho, que resgata as histórias de pessoas importantes da nossa sociedade, que contribuíram para o progresso de Varginha e que merecem ser eternizadas”, concluiu a presidente.

Fonte e foto destaque: Ascom Câmara de Varginha