Câmara de Varginha aprova subvenção de R$ 1 milhão para o Hospital Regional

Projeto de Lei foi aprovado de forma unânime pelos vereadores em reunião realizada nesta segunda-feira (12).

Os vereadores da Câmara Municipal de Varginha aprovaram, por unanimidade, em reunião ordinária dessa segunda-feira (12), o Projeto de Lei do Executivo que autoriza a prestação de subvenção de até R$ 1 milhão ao Hospital Regional do Sul de Minas.

A quantia será destinada pela instituição, especificamente para compra de equipamentos necessários à ampliação da capacidade de atendimento do hospital, por meio de dez novos leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo). Esses leitos serão utilizados exclusivamente para o tratamento de pacientes com Covid-19, atendidos pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

De acordo com o Projeto de Lei, a pretensão do Município é que haja ampliação da capacidade de leitos de UTI exclusivos para a Covid, no Hospital Regional. “Após a superação da atual pandemia, os leitos serão mantidos, tornando-se leitos gerais de UTI, exclusivos do SUS, para atendimento dos pacientes de Varginha e da região, auxiliando, sobremaneira, na prestação de serviços de saúde do nosso Município”, destaca a mensagem do Projeto, assinado pelo prefeito Vérdi Lúcio Melo (Avante).

A presidente da Câmara de Varginha, vereadora Zilda Silva (PSDB), destacou a agilidade em que o projeto foi votado. Ela diz que o Projeto de Lei deu entrada na Câmara na segunda e no mesmo dia seus colegas vereadores já apresentaram seus pareceres e assim puderam apreciar e votar esse assunto que, segundo ela, é de extrema urgência e importância para os pacientes, não apenas de Varginha, mas da região. “Reforçamos que os vereadores de Varginha estão atentos a todas as demandas da nossa população e agindo prontamente para auxiliar o nosso Executivo no combate a essa triste pandemia”, destacou Zilda.

O projeto agora segue para sanção do prefeito.

Fonte: Ascom Câmara Municipal/Foto: Arquivo/Reprodução