Câmara começa estudos do Plano Diretor

Os trabalhos para o Plano Diretor já começaram na Câmara de Varginha. Nesta terça-feira (22), o presidente da Casa, Leonardo Ciacci, se reuniu com representantes de classe que integrarão uma comissão que terá a responsabilidade de auxiliar os vereadores no andamento do projeto na Câmara.

Participaram do encontro, representando o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – Crea/MG – Leão Donizete Miranda; representando Unis, o professor e arquiteto Otávio Alvarenga Gontijo; o presidente da Agenda 21 Local, Alencar Filgueiras; o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis – Creci/MG – Saulo Tavares e o presidente do Sinduscon Lagos – Sindicato Municipal das Indústrias de Construção Civil de Varginha – Sebastião Rogério Teixeira.

“Agradecemos muito a colaboração de vocês que estão doando tempo para uma causa muito importante. O Plano Diretor é um dos projetos mais importantes de uma cidade e precisamos contar com a parceria de pessoas técnicas, que dominam o assunto, para nos auxiliar”, disse o presidente da Câmara, Leonardo Ciacci.

Ainda irão compor o conselho a presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Varginha – Codema – Jaara Cardoso, um representante da Associação Varginhense de Engenheiros e Arquitetos – Avea; um representante da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Serviços de Varginha – Aciv – e da subseção de Varginha da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.

“Nossa intenção é ouvir todos os segmentos da sociedade que, com certeza, contribuirão muito para a construção de um Plano Diretor totalmente participativo e alinhado com as reais necessidades da população. Nas audiências públicas estaremos abertos para receber as sugestões de todos e a comissão também estará disponível para colher ideias. Não deixaremos de ouvir todos os interessados em contribuir”, concluiu o presidente.

A comissão ainda será nomeada pela Câmara e, a partir de então, começará a discutir todos os tópicos do Plano Diretor. Um relatório final, com as sugestões colhidas durante todo o período de estudos será entregue para os vereadores analisarem e fazerem as alterações necessárias no plano antes de coloca-lo em votação.

No dia 05 de junho, às 19horas, no Caic I do Imaculada será realizada a primeira audiência pública, dentro do projeto Câmara nos Bairros. A população de toda a região do entorno do Imaculada pode participar para entender, acompanhar e dar sugestões no Plano Diretor.