Câmara aprova orçamento de R$ 482,3 milhões para 2019

Na última segunda-feira (17), os vereadores de Varginha aprovaram o Projeto de Lei 49/2018, de autoria do Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2019.

A Prefeitura de Varginha poderá utilizar orçamento de R$ 482,334 milhões na administração direta e indireta. Pela previsão do Executivo encaminhada à Câmara, como acontece anualmente, Saúde e Educação vão deter as maiores somas do orçamento, onde devem ser aplicados mais do que as obrigações constitucionais indicadas.

A Educação, que precisa ter investimento mínimo de 25%, deverá ter 26,88%, ou seja, R$ 73 milhões. Já na Saúde, os investimentos vão bem além dos 15% mínimos. A previsão é de que em 2019 sejam utilizados 31,58% do orçamento nesta área, um total de R$ 173.219.000,00.

Atentos às necessidades da população, os vereadores analisaram o orçamento e antes de aprová-lo, propuseram 40 emendas, que alocam recursos para as mais diversas áreas, como Saúde, Segurança, Educação, Esporte, Lazer, Infraestrutura, Urbanismo e outras áreas tão importantes para o município.