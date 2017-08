Calendário do processo seletivo para o ensino técnico do CEFET é divulgado

Já está disponível o calendário para o processo seletivo para ingresso nos cursos técnicos do CEFET-MG em 2018.

De acordo com a Comissão Permanente de Vestibular (Copeve), a prova será realizada no dia 3 de dezembro, e os candidatos poderão se inscrever entre os meses de setembro e outubro. A obra literária indicada para o exame é “Eu e o silêncio do meu pai”, do autor Caio Riter (Editora Biruta).

O edital completo e o quadro de vagas serão divulgados nos próximos dias.

Serviço

O quê: processo eletivo Ensino Técnico 2018

Inscrições: setembro e outubro

Prova: 3 de dezembro

Obra literária: “Eu e o silêncio do meu pai”, de Caio Riter.

Fonte: Varginha Online