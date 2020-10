Cadastro no Sistema Municipal de Cultura de Varginha termina amanhã

Será encerrado nesta sexta-feira (23/10), às 23h59, o cadastro no Sistema Municipal de Cultura de Varginha que deve ser feito pelos profissionais da área artística e cultural da cidade. O formulário de envio de informações está disponível no site da Fundação Cultural em www.varginhacultural.com.br.

Clique aqui para acessar o cadastro

O preenchimento deste cadastro é essencial para que os fazedores de cultura do município se inscrevam no Edital de Seleção de Propostas Culturais da Lei Federal de Emergência Cultural Aldir Blanc. Após enviar os dados pelo site e eles serem validados, a Fundação Cultural vai disponibilizar um número de cadastro no sistema. O prazo é de 24 horas úteis após o preenchimento e esta numeração poderá ser consultada também pelo site varginhacultural.com.br.

Edital de emergência cultural

As inscrições para o Edital de Seleção de Propostas Culturais da Lei Federal de Emergência Cultural Aldir Blanc vai até o dia 03 de novembro, às 23h59. O envio das propostas é feita exclusivamente pelo site varginhacultural.com.br, onde também se encontra a íntegra do edital com todos os parâmetros que devem ser seguidos pelos interessados em participar.

Varginha recebeu R$ 929.625,40 do Governo Federal, para destinar a trabalhadores da cultura da cidade, pessoas físicas e representantes de empresas, associações ou entidades que produzam cultura, de forma individual ou coletiva.

Serão remuneradas propostas em cinco categorias com valores entre R$ 2.600,00 e R$ 8.200. Como contrapartida para receber estes recursos, o proponente deverá apresentar propostas artísticas e culturais que serão transmitidas por plataformas virtuais de compartilhamento de conteúdo via internet, como Facebook e YouTube.

Podem participar pessoas físicas, maiores de 18 anos, domiciliadas em Varginha devidamente registradas no Sistema Municipal de Cultura (aberto para cadastro até o dia 23/10/2020, às 23h59), que devem comprovar experiência na área de atuação (proponentes e trabalhadores da equipe do projeto), através de reportagens, declarações, portfólio com histórico de atuação ou material publicitário.

A avaliação das propostas enviadas será feita pelo Comitê Gestor de Emergência Cultural de Varginha nomeado pela Portaria 16.846/2020. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (35) 3690-2700 ou ainda pelo e-mail fundacaocultural@varginha.mg.gov.br.

Fonte e foto: Ascom Fundação Cultural de Varginha