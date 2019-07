Buiú do Ônibus pede melhorias na sinalização da Avenida Doutor Mario Frota

O vereador Buiú do Ônibus encaminhou um requerimento ao prefeito e ao Departamento Municipal de Trânsito – Demutran, solicitando que sejam providenciadas melhorias na sinalização em toda a extensão da Avenida Doutor Mario Frota.

Buiú destacou que a medida atende aos diversos pedidos dos moradores que aguardam pelo reforço na sinalização da avenida. “Por se tratar de um local muito movimentado, as pessoas estão preocupadas com a precariedade da sinalização da via, principalmente perto do Sesi, onde existe um fluxo diário e intenso de estudantes, o que deve aumentar com a inauguração do supermercado Mart Minas”, informou.

O vereador destacou que se trata de uma medida simples e de baixo custo que contribuirá para organizar melhor o fluxo de veículos e pedestres no local, evitando a ocorrência de acidentes.