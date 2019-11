Buiú do Ônibus pede limpeza na Rua Júlio Carneiro na Vila Morais

Pin Compartilhar 0 Compart.

O vereador Buiú do Ônibus encaminhou à Prefeitura solicitando a realização de limpeza urbana com campina em toda a extensão da Rua Júlio Carneiro, no bairro Vila Morais.

Buiú relatou que os moradores têm sofrido com os aparecimentos de insetos e animais peçonhentos e pediu urgência no atendimento do pedido de manutenção da via.

“São muitas as reclamações que tenho recebido a respeito dos terrenos baldios na Vila Morais, principalmente os que estão localizados nessa rua, pois o mato está muito alto e repleto de lixo e entulho. Conto com o apoio da prefeitura para atender a essa reivindicação dos moradores”, finalizou.

Fonte e foto: Câmara Municipal de Varginha