Briga de adolescente termina em confusão de adultos, no Jardim Estrela

Uma confusão generalizada terminou em lesões em dois homens na noite da última terça-feira (7), no bairro Jardim Estrela.

Segundo informações, os homens são vizinhos e a confusão teria se iniciado após o filho de um dos, começar a jogar bola na rua. Incomodado com o barulho, o rapaz foi tirar satisfação com o vizinho que, de acordo com o próprio, não gostou e o agrediu com um golpe de facão na orelha. No entanto, após ser procurado pela polícia o autor de ter atacado o rapaz com o facão, disse que apenas se defendeu. Segundo o rapaz, pouco tempo antes ele havia sido agredido com golpes de alicate, que provocaram cortes na cabeça e em seus braços.

Após o caso, os militares iniciaram as buscas pelo alicate e pelo facão, entretanto, nada foi encontrado. A ocorrência foi registrada com lesão corporal leve e o caso entregue ao Juizado Especial de Varginha.

Redação CSul – Alisson Marques