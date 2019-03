Bombeiros são acionados depois de princípio de incêndio em prédio na Av. Rui Barbosa

O Corpo de Bombeiros de Varginha foi acionado na tarde desta quinta-feira (28), no Centro da cidade, onde um princípio de incêndio foi registrado. O fogo teve início em um aparelho de ar condicionado em um prédio na Avenida Rui Barbosa.

Quando os militares chegaram ao local, havia apenas fumaça no equipamento. Pessoas que estavam no local conseguiram conter as chamas com extintores.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Redação CSul – Iago Almeida / Fotos: Corpo de Bombeiros