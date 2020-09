Bombeiros resgatam família que ficou ilhada após chuva em Varginha

Vítimas ficaram presas dentro de um carro, na Avenida Princesa do Sul.

Redação CSul/Foto: Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros resgatou na noite desta segunda-feira (21), uma família que ficou ilhada na Avenida Princesa do Sul, em Varginha, após a forte chuva que caiu na cidade. Segundo os militares, quatro pessoas estavam no interior do veículo e não conseguiram atravessar a pista devido à inundação.

Os bombeiros usaram uma viatura de salvamento propriamente voltada à situações como essa para realizarem o resgate. As vítimas apresentavam leves sinais de hipotermia por conta da exposição à chuva, sendo levadas para a UPA.