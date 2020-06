Bombeiros resgatam adolescentes e criança que ficaram ilhadas no Rio Verde, em Varginha

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques/ Foto: Corpo de Bombeiros

Militares do Corpo de Bombeiros resgataram nessa quarta-feira (3), quatro vítimas que ficaram ilhadas no Rio Verde, em Varginha. De acordo com o CBMMG, duas pessoas estavam em um barco e duas em uma pedra, há cerca de 50 metros da margem.

Os militares entraram no rio ancorados por uma corda e com coletes salva-vidas para realizar o resgate. Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, as vítimas eram três adolescentes e uma criança. Nenhuma delas estavam feridas, apenas apresentavam pequenos sinais de hipotermia.

Resgate foi concluído por volta de 21h Vídeo: CBBMG

Condições adversas, como a baixa visibilidade, a alta velocidade da correnteza e a existência de rochas no rio agravaram o desenvolvimento da atividade.

Após o resgate, os militares reforçaram e ressaltaram aos responsáveis sobre o risco de embarcações, sobretudo por menores.

Ao todo, oito militares participaram da ocorrência.