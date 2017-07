Boa Esporte faz as pazes com a vitória

Mal a partida começou no Estádio Melão, em Varginha, já tinha polêmica.

Aos 5 minutos, Reis tentou passar por Jocinei e caiu, penâlti assinalado para o Boa Esporte e muita reclamação por parte do Criciúma, Fellipe Mateus bateu com precisão e venceu Edson para abrir o placar.

O Tigre ainda foi para cima e até criou boas chances na primeira etapa, mas não conseguiu chegar com perigo no segundo tempo.

Por fim, em saída de bola errada de Edson com Diego Giaretta, Diones apareceu com oportunismo para bater para o fundo do gol vazio.

Com a vitória, o Boa Esporte subiu quatro posições e chegou aos 20 pontos na 12ª posição. O Criciúma manteve os 20 pontos, mas caiu três – agora é o 13º lugar.

As duas equipes estão empatadas em número de vitórias, saldo de gols e gols marcados.

Fonte: Globo Esporte Sul de Minas