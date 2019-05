Bloqueio de verbas do Cefet chega a 35,4%

Segundo nota do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG), a instituição manifestou a preocupação com o bloqueio de 30% da dotação orçamentária para o ano de 2019, recentemente anunciado pelo Ministério da Educação (MEC).

O corte, que atinge as Instituições Federais de Ensino de todo o país, também impacta fortemente o funcionamento do Cefet. Com as reduções ocorridas ao longo dos últimos anos, já foram feitos diversos ajustes internos, nos serviços de segurança e limpeza, por exemplo, sempre buscando evitar prejuízos às atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Novos cortes inviabilizam o pagamento de serviços básicos, como despesas com água, energia elétrica e atividades terceirizadas. Importa destacar que, do total de recursos de manutenção e funcionamento da Instituição, foram bloqueados R$16.983.100,00 em um orçamento de R$48.048.931,00 (excluída a Assistência Estudantil), correspondendo a um corte de 35,4%.

“Acreditamos na reversão dessa medida, que inviabiliza a oferta educacional em curto prazo, bem como compromete o futuro da Educação Pública no Brasil em longo prazo. Não obstante a preocupação aqui manifestada, apostamos no diálogo com o Ministério da Educação e com o Congresso Nacional para que possamos buscar outras soluções juntamente com a Associação Nacional Dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) e o Conselho das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif)”, ressaltou a nota do gabinete do diretor-geral, da Secretaria de Comunicação Social do Cefet.

Foto: Divulgação