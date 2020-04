Bispo diocesano da Campanha, Dom Pedro Cunha, envia mensagem especial aos varginhenses

Pin Compartilhar 0 Compart.

Por meio de áudio divulgado nas redes sociais, o Bispo da Diocese da Campanha, Dom Pedro Cunha Cruz, deixou mensagem especial aos varginhenses para esta Semana Santa. Dom Pedro pede que os munícipes não meçam esforços para viver momentos de unidade, de união, de comunhão, de fraternidade durante este momento difícil em meio a pandemia. Confira:

“Queridos irmãos e irmãs em Cristo, caríssimos munícipes de Varginha, quem vos fala é Dom Pedro Cunha Cruz, bispo diocesano da Campanha. Estou aqui para dar uma palavra de ânimo neste momento conturbado que estamos vivendo, na nossa vida, e também pedindo para que todos os munícipes de Varginha possam envidar esforços para viver momentos de unidade, de união, de comunhão, de fraternidade. No ano que em que refletimos sobre o tema da vida, como ‘Dom e Compromisso’, fomos também acometidos por uma pandemia, que nos levou a uma profunda reflexão sobre a importância da vida e nossas relações interpessoais. Por isso somos interpelados a anunciar que o amor de Deus por nós é o sentido mais profundo do nosso viver. Deus é a fonte de todo bem e da própria vida. Ele está sempre presente e nos ajuda a transformar as situações mais difíceis em grande aprendizado, por meio das quais amadurecemos também e nos tornamos melhores na relação com Deus e com os irmãos e irmãs. O Evangelho da vida deve ser sempre anunciado com alegria e esperança. O cristão diante do cenário atual, deve fazer brilhar a luz da fé e da mensagem de Jesus Cristo, decifrando o drama da dor, do medo e da morte. A vida voltará a florescer. O amor fará a vida vencer. O Senhor Ressuscitado renova em nós o compromisso da promoção e defesa da vida, em todas as suas dimensões. Estamos nesta Semana Santa, vivendo a expectativa da Páscoa do Senhor Jesus que se aproxima, caro irmãos e irmãs. Por isso, que a Igreja seja essa fiel transmissora da fé pascal e saiba também anunciar com coragem e autenticidade essa mensagem de salvação, de esperança e de alegria a todos. Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Por interseção dos nossos Beatos, Padre Victor e Nhá Chica, abençoe-vos o Deus Todo Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, Amém”.

Redação CSul – Iago Almeida