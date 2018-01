“Big Fone” tocará nesse domingo, no Via Café Garden Shopping

No dia 21 de janeiro, o público que estiver no Via Café Garden Shopping entrará no clima do reality show mais famoso do país, o Big Brother Brasil. Uma réplica do Big Fone, o temido telefone que mexe com os nervos dos participantes do programa, será instalada em um local estratégico do mal, para entreter os convidados.

Das 10h às 22h, o telefone, que estará exposto no corredor que dá acesso ao cinema, vai tocar e a pessoa que estiver passando por perto poderá atender, assim como acontece na casa do BBB. Além de ouvir a mensagem misteriosa, o “sortudo” vai receber um prêmio. Realizada pela EPTV Sul de Minas, a ação, gratuita, tem como objetivo promover a 18ª edição do Big Brother Brasil.

Sobre o Via Café Garden Shopping

Fonte: Blog do Madeira / Foto: Reprodução