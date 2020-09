Biblioteca Pública e Museu Municipal de Varginha são reabertos em Varginha

Visitantes terão de seguir medidas de prevenção à Covid-19.

O Decreto 9.992, publicado pela Prefeitura de Varginha no último dia 17 de setembro, permitiu a reabertura da Biblioteca Pública e do Museu Municipal a partir dessa semana. Para possibilitar a visitação segura do público, a Fundação Cultural vai adotar uma série de medidas recomendadas pela Vigilância Sanitária Municipal e pelo Sistema Estadual de Bibliotecas.

A visitação no Museu Municipal será restrita a quatro pessoas por vez. Todos devem usar máscaras e passar álcool em gel 70% para entrar no local, bem como manter um distanciamento de 1,5 metro e evitar o contato com os expositores e demais peças.

Na Biblioteca Pública será permitida apenas a devolução de livros até o dia 02/10. O empréstimo poderá ser feito somente a partir do dia 05/10. Os usuários não terão acesso às estantes com as obras. Para consultar as publicações disponíveis, o leitor deverá acessar o site www.varginhacultural.com.br e clicar na link Biblioteca ou ligar pelo telefone (35) 3690-2141. Logo após essa verificação, deverá ser feito um agendamento pelo telefone para retirar a obra na sede da biblioteca.

Também na Biblioteca não será permitido o uso dos computadores e nem da sala de estudos. Outra ação para garantir a higiene será colocar todos os livros devolvidos em quarentena por 14 dias até que possam ser emprestados novamente.

O horário de atendimento será de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h. Mais informações podem ser obtidas pelo 3690-2141 (Biblioteca Pública) e 3690-2716 (Museu Municipal).

Fonte e foto: Ascom Fundação Cultural