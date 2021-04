Biblioteca Pública de Varginha celebra 300 anos de Minas Gerais com palestra sobre heroína da Inconfidência

Quem foi Bárbara Heliodora?



Bárbara Heliodora Guilhermina da Silveira nasceu em São João del-Rei em 1759. Foi uma poetisa, mineradora e ativista política brasileira. Era casada com o inconfidente Alvarenga Peixoto.



Para o escritor Aureliano Leite na obra “A Vida Heroica de Barbara Heliodora”, “ela foi a estrela do norte que soube guiar a vida do marido, foi ela que lhe acalentou o seu sonho da inconfidência do Brasil; …quando ele, em certo instante, quis fraquejar, foi Bárbara que o fez reaprumar-se na aventura patriótica. Disso e do mais que ela sofreu com alta dignidade, fez com que a posteridade lhe desse o tratamento de Heroína da Inconfidência”.



Por ser esposa de um dos principais mentores do levante, presume-se que Bárbara também atuara na conjuração. Acredita-se que algumas reuniões tenham se dado na casa de Alvarenga, tão logo se imagina a participação da poetisa. Nos interrogatórios dos Autos da Devassa da Inconfidência Mineira se nota que os réus, em seus depoimentos, visavam resguardar suas esposas ou companheiras nas delações. Por isso, não há prova histórica de sua participação no movimento. No entanto, se houve de fato participação de Bárbara no episódio da Inconfidência, torna-se Heliodora a primeira mulher no Brasil a participar de um movimento político.



Ela faleceu em 24 de maio de 1819 na cidade de São Gonçalo do Sapucaí.



Fonte e fotos: Ascom Fundação Cultural de Varginha