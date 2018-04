Because – o Espetáculo reúne centenas de varginhenses

Musical dos Beatles narra a trajetória de um jovem em busca de resposta para seus anseios

Nesta quinta-feira (26) e sexta-feira (27), um show de grande sucesso está sendo realizado no Theatro Capitólio, em Varginha. O Because – o Espetáculo é uma história acompanhada por orquestra, quinteto de cordas, ballet, coral, projeções especiais e músicas dos Beatles, trazendo uma abordagem dramática de um jovem em crise existencial.

No primeiro dia de apresentações, aproximadamente 500 pessoas participaram das duas sessões.

Dirigido por Mauro Mendes (ex-integrante da famosa banda Sgt. Peppers) e com roteiro de Renata Garzon Prazeres, o espetáculo conta com um elenco composto por 14 bailarinos, sete músicos da banda, cinco músicos de corda, 14 coralistas e um maestro.

Ao longo do espetáculo, o público pôdeacompanhar 19 canções do quarteto de Liverpool. Com adaptações exclusivas, as canções se integram à narrativa do musical, e o coral, que possuí barítono, tenor, contralto e soprano, interpreta as músicas com grandiosidade. No repertório, será possível ouvir canções conhecidas como HelloGoodbye, StrawberryFields e HeyJude.

Segundo Mileny Cristina, estudante do curso de Jornalismo do Grupo Unis, que acompanhou o show no primeiro dia, “o Espetáculo superou minhas expectativas, pois não sou fã dos Beatles, mas ganhei o ingresso e resolvi ir. Quando vi que era um espetáculo de dança e teatro, fiquei interessada, porque tinha uma banda tocando ao vivo com instrumentais e corais. Fiquei arrepiada durante todo o show. Foi uma noite inesquecível, e é uma experiência que só estando presente pra saber. Contando não é a mesma coisa de assistir ao vivo, pois foi extraordinário. Nunca fui de participar de espetáculos, teatros e dança, achei incrível”, afirma.

A projeção de imagens, como complemento do cenário, contribui para uma estética atraente, assim como a interpretação ao vivo de músicas dos Beatles, uma sonoridade que evoca memórias afetivas para muitas pessoas.

O roteiro de Renata Garzon Prazeres foi escrito baseado em 14 canções dos Beatles e retrata as angústias de uma geração que viveu grandes transformações sociais e comportamentais. Amor, amizade, drogas, injustiças sociais e outras questões existenciais são a tônica de Because.

“As letras das canções, a coreografia do ballet e os figurinos tornam a encenação coerente, para que o público acompanhe uma trama apaixonante, estabelecendo uma comunicação rápida com o espectador logo nas primeiras cenas”, descreve a roteirista e diretora artística, Renata Garzon Prazeres.

Fazem parte do elenco dançarinos do Ballet Jovem Palácio das Artes, do Camaleão Grupo de Dança, da Cia Mário Nascimento e da Escola do Grupo Corpo. As canções dos Beatles são interpretadas por uma banda formada exclusivamente com músicos reconhecidos nacional e internacionalmente no meio musical.

Os músicos são da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e de várias bandas mineiras, com carreiras nacionais e internacionais. A montagem, que estreou em abril de 2015, já somou mais de 40 apresentações.