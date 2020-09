Bebê que se afogou em balde com água morre em Varginha

Criança de apenas um ano e meio, ficou internada por cinco dias no Hospital Alzira Velano, em Alfenas.

Uma criança, de apenas um ano e meio, morreu nesta segunda-feira (14), após cinco dias internada vítima de um acidente doméstico, em Varginha. O bebê estava internado no Hospital Alzira Velano, em Alfenas após ficar preso e se afogar em um balde com água.

A vítima foi encontrada por outra criança da família, que acionou os pais. Ao chegarem no local, os pais avistaram a criança já com o corpo roxo e com estado de saúde bastante debilitado. Samu e Corpo de Bombeiros foram acionados e prestaram os primeiros socorros à criança.

A vítima estava internada desde a última quarta-feira (9). O sepultamento acontece nesta tarde, no Cemitério Parque da Saudade, em Varginha.

Fonte: Varginha Online/Foto: Ilustrativa