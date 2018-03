Bate-papo sobre a política brasileira: Ex-presidente da Fundação Estudar visita CSul

Na manhã desta sexta-feira (23), o mineiro Tiago Mitraud visitou a redação do CSul para retratar sobre as necessidades que a política brasileira precisa para melhorar nas eleições deste ano.

Tiago, de 31 anos nasceu em Brasília, mas mora em Belo Horizonte desde pequeno. Formou-se em Administração pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), onde conquistou o prêmio de melhor aluno da turma. Presidiu a Brasil Júnior, Confederação Brasileira de Empresas Juniores, entidade que representa milhares de jovens universitários empreendedores de todo o Brasil.

Nos últimos sete anos, Tiago dedicou-se à Fundação Estudar. A organização sem fins lucrativos, que também foi presidida pelo jovem mineiro, tem a missão de “criar oportunidades para gente boa sonhar grande e transformar o Brasil”.

“Não adianta nos matarmos para fazer o melhor no trabalho se, muitas vezes, não temos um impacto maior porque o Governo, ao invés de colaborar, prejudica. Isso não está certo. A Fundação Estudar cresceu muito nos últimos anos, mas as condições externas desaceleravam esse crescimento.Isso sem contar a deterioração moral da nossa política, que indignou a mim e a muitos brasileiros. Vendo essa situação, resolvi me engajar. Participar de uma mudança e não só ficar esperando por ela.Não haverá mudança alguma se nós, que a queremos verdadeiramente, não nos mobilizarmos. Temos que agir. Temos que fazer a nossa parte. É isso que me trouxe à política”, ressaltou Tiago em conversa com oCSul.

A entidade dá apoio para que jovens brasileiros possam cursar algumas das melhores universidades do mundo, oferece oportunidades de bolsa e orientação para quem sonha viver uma experiência acadêmica no exterior e promove cursos para que universitários tomem melhores decisões de carreira nas áreas de suas atuações.

Quando chegou à Fundação, eram apenas três funcionários e 30 novos jovens atendidos por ano. Atualmente são mais de 50 colaboradores, receitas multiplicadas, dezenas de projetos em execução e mais de 40 mil universitários beneficiados, além de mais de 10 milhões de jovens por ano atingidos pelos portais de conteúdo da instituição.

Em 2018 Tiago interrompeu sua carreira como executivo do terceiro setor e passou a se dedicar à melhoria do processo político no País. Tornou-se um dos coordenadores do “Embaixadores Politize” em Minas Gerais.

Nos próximos meses, a iniciativa pretende promover diversas atividades para mobilizar a população para que vote melhor e com consciência de sua cidadania. Ao mesmo tempo, filiou-se ao partido NOVO, e tem percorrido diversas cidades do Estado defendendo suas ideias, conversando sobre os desafios do País e sobre as formas de superá-los.

Redação CSul – Ana Luisa Alves / Fotos: Iago Almeida/Ana Luisa Alves