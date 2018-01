Batalha de MCs agita noites de sábado na Praça do ET

Todo o sábado a partir das 18h30, a Praça do ET vira palco de uma batalha musical carregada de rimas e crítica social. O movimento que recebe o nome de Batalha do ET, recebe dezenas de jovens em uma roda cultual de RAP onde os MCs desabafam as suas ideias.

Cacau Santana, uma das organizadoras da BDET, acha importante a divulgação deste projeto, pois acredita que a visão dos jovens que participam possa mudar a cidade.

Fonte: Varginha Online / Foto: Reprodução/Divulgação