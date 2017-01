Barry, novo Secretário de Turismo investe na revitalização do zoo

Com o objetivo de tornar o Parque Zoobotânico de Varginha o local mais agradável e destino para turistas, a Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Turismo desenvolveu um projeto priorizando pontos estratégicos a serem trabalhados. “Nosso objetivo com isto é atrair turistas da região através da criação de um roteiro de visitação envolvendo o zoológico, parque Novo Horizonte e Via Café Garden Shopping”, justificou o secretário Barry Charles.

O projeto prevê a criação de parcerias para divulgação e aparelhamento do Parque, inclusive uma já foi firmada com o Via Café Gardem Shopping, oferecer, através de cessão remunerada, quiosques destinados à comercialização de produtos alimentícios, brinquedos e souvenires à clientela do Parque, a estruturação de um Museu de História Natural no salão do Paiquerê, com lanchonete anexa a ser licitada para cessão remunerada e a instalação de câmeras de monitoramento, para maior segurança dos visitantes.

O secretário Barry Charles explica que está prevista a reforma do telhado do Parque e do teto das salas técnicas, a promoção de atividades recreativas nos limites do Parque, com a intenção de conscientizar as crianças sobre temas de preservação e respeito ao meio ambiente e a construção de nova portaria com entrada para a avenida, facilitando o acesso e a visualização do Parque. “Estamos planejando ainda a realização de eventos no anfiteatro do Parque Zoobotânico mensalmente e parceria com agências de turismo e escolas da região, a fim de atrair maior público para nosso Zoológico”, destacou Barry.