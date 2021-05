Bares são multados e interditados em Varginha por descumprimentos de protocolos sanitários

Além dos bares, uma distribuidora de bebidas foi autuada por funcionar fora do horário permitido. Ação contou com agentes da Guarda Civil Municipal e policiais militares.

Redação CSul/Foto: Divulgação GCM

A Prefeitura de Varginha, em conjunto com a Guarda Civil Municipal e Polícia Militar multou e interditou, no último final de semana, três bares que estavam descumpridos normas de prevenção à covid-19.

De acordo com a administração municipal, as principais ocorrências registradas foram: falta de distanciamento entre mesas e cadeiras; número de pessoas acima do permitido nas mesas; clientes consumindo em pé e aglomeração.

