Bar é interditado e estabelecimentos autuados por descumprirem normas de prevenção à covid-19 em Varginha

Além do bar, uma serralheria onde ocorria uma festa também foi interditada.

Redação CSul/Foto: Ilustrativa

A Prefeitura de Varginha, através da força-tarefa montada pela própria administração municipal e composta por agentes de Vigilância Sanitária, Guarda Municipal e Polícia Militar, aplicou sanções em estabelecimentos que descumpriram normas e medidas em virtude à covid-19.

De acordo com a administração municipal, um bar localizado no bairro Nova Varginha foi interditado. Além do bar, uma serralheria (onde ocorria uma festa) também foi interditada.

A ação ocorreu no último final de semana e fiscalizou 19 estabelecimentos na cidade. Além das interdições, quatro foram notificados e dois multados.