Bandas e cantores promovem lives em prol de ajuda para instituições carentes

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Divulgação

Devido a pandemia do novo coronavírus, bandas e cantores organizaram um novo meio de se aproximarem dos fãs, além de arrecadarem alimentos, produtos de higienização, dentre outros. A iniciativa das ‘lives’ (shows realizados em casa) foi dada pelo sertanejo, Gusttavo Lima e seguida por vários cantores e bandas famosas, como: Zé Neto e Cristiano, Roberto Carlos, Thiaguinho, Turma do Pagode, Maiara e Maraísa, Marília Mendonça, Fernando e Sorocaba, Henrique e Juliano, Bruno e Marrone, Pixote e outros tantos famosos.

Em Varginha, não será diferente, a banda ‘Zullubaba’ e o cantor Erick Fernandes promoverão lives em prol de ajuda a duas instituições carentes na cidade.

Zullubaba

A banda Zullubaba realizará sua live visando ajudas para o Vida Viva. O evento será na próximo sábado (25), às 17h30. Os fãs poderão acompanhar pelo YouTube e redes sociais do grupo.

Doações poderão ser feitas através dos números e contas disponíveis no banner.

Erick Lemes

Já o sertanejo Erick Lemes promoverá sua live no próximo dia 1º. Tendo em vista que está também será a data de outra grande live, o ‘Cabaré‘ dos sertanejos Eduardo Costa e Leonardo; Erick, teve a ideia de realizar sua transmissão às 17h30, antes do evento considerado principal. Com isso, deu o nome para sua live de ‘Esquenta Cabaré’.

A live será realizada em prol de alimentos e ajuda para o Lar São Vicente.