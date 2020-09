Banda Thunderstruck faz tributo ao AC/DC na live do 5ª da Boa Música

“Highway To Hell”, “Back In Black” e “Hells Bells” são algumas composições que serão tocadas pela banda Thunderstruck na live do projeto 5ª da Boa Música desta semana. O grupo faz um tributo ao AC/DC nesta quinta-feira (01/10), às 20h.

A Thunderstruck é formada por Félix Nascimento (baixo e vocal), Fernando Fonseca (guitarra), Rogério Macedo (bateria) e Gustavo Ruz (guitarra). A banda leva esse nome em homenagem a uma das músicas do AC/DC que foi lançada em 1990.

A transmissão será feira pelo Facebook e YouTube Varginha Cultural e a retransmissão pelo Facebook do Blog do Madeira, Café Mutuca, Diário Correio do Sul, Noticiando Varginha, SOS Varginha, Rádio Melodia FM, Rede Mais / Record TV, TV Princesa, Up Varginha, Varginha Digital, Varginha Online, Van FM, Vitrola do ET, além da Rádio Lírio Online.

Essa é a edição nº 401 do projeto 5ª da Boa Música que conta com 11 anos de história.

Fonte e foto: Ascom Fundação Cultural