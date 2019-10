Banda System of Broadway se apresenta no especial de Halloween do 5ª da Boa Música

Pin Compartilhar 0 Compart.

Nesta quinta-feira (31/10), o projeto 5ª da Boa Música recebe a banda System of Broadway, de Varginha, em uma grande festa de Halloween. O show está marcado para 20h, na Estação Ferroviária, com entrada gratuita. No repertório, um tributo ao System Of A Down e ao Scars On Broadway, grupos conhecidos mundialmente pelas composições no estilo metal alternativo, hard rock e rock experimental.

A System of Broadway fez os primeiros shows em 2018 e é formada por Guilherme Crespo (Nimba) – vocalista, Rafael Lourenço (Daum) – guitarrista e vocalista, Wellington Rodrigues (Piti) – baixista e Luiz Gustavo Lima (Tavinho) – baterista.

Esta é a edição nº 368 do 5ª da Boa Música, uma realização da Prefeitura de Varginha, que conta com o apoio da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar.

Contato com a banda

Facebook: @soadsobtribute

Instagram: @soadsobetribute

Fonte e fotos: Fundação Cultural de Varginha