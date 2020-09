Banda Som para Loucos toca na live do 5ª da Boa Música

Formada especialmente para a apresentação do 5ª da Boa Música desta semana, a banda Som para Loucos promete agitar o público com muito Rock Nacional, com covers de Ventania, Barão Vermelho, O Rappa, Nação Zumbi, Derivados da Natureza, Raul Seixas e muito mais.

O show será nessa quinta-feira (17/09), às 20h, e marca a edição nº 399 do 5ª da Boa Música. A transmissão será feira pelo Facebook e YouTube Varginha Cultural e a retransmissão pelo Facebook do Blog do Madeira, Café Mutuca, Diário Correio do Sul, Noticiando Varginha, SOS Varginha, Rádio Melodia FM, Rede Mais / Record TV, TV Princesa, Up Varginha, Varginha Digital, Varginha Online, Van FM, Vitrola do ET, além da Rádio Lírio Online.

Liderado por Jeder Veras, bastante conhecido na região por se apresentar no Bar do 2 em São Thomé das Letras, o grupo conta com Fernando (bateria), Vine (guitarra) e Allan (baixo).

Fonte e foto: Ascom Fundação Cultural