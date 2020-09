Banda EDIHFOLK participa da live do 5ª da Boa Música

Diário Correio do Sul transmite live direto de sua página no Facebook.

Nesta quinta-feira (24), a partir das 20h, a banda EDIHFOLK participa da live do projeto 5ª da Boa Música com um repertório de Rock Nacional dos anos 80, 90 e 2000.

O grupo é composto por Edhie Rosa (voz e violão), Mateus Batista (percussão) e Aquiles Freire (contrabaixo).

A transmissão será feira pelo Facebook e YouTube Varginha Cultural e a retransmissão pelo Facebook do Blog do Madeira, Café Mutuca, Diário Correio do Sul, Noticiando Varginha, SOS Varginha, Rádio Melodia FM, Rede Mais / Record TV, TV Princesa, Up Varginha, Varginha Digital, Varginha Online, Van FM, Vitrola do ET, além da Rádio Lírio Online.

Esta é a edição nº 400 do projeto 5ª da Boa Música que conta com 11 anos de história.

Fonte e foto: Ascom Fundação Cultural de Varginha