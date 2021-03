Banda Delta Polar abre temporada 2021 do 5ª da Boa Música

Página do Facebook do Diário Correio do Sul transmite evento ao vivo.

A abertura da temporada 2021 do projeto 5ª da Boa Música será na próxima quinta-feira (11/03) com show da banda Delta Polar, de Varginha. Devido à pandemia da Covid-19, as apresentações continuam no formato de live com transmissão ao vivo pelas redes sociais a partir das 20h.

A live com a Delta Polar marca a edição nº 407 do 5ª da Boa Música. Criada em 2015, a banda nasceu da união dos experientes músicos Felipe Sanches (voz/violão/guitarra) e Gustavo Vilela (voz/violão/guitarra), com o intuito de explorar vários gêneros e tipos de música, como Pop, Rock, MPB e Reggae. Para o show no 5ª da Boa Música foram convidados Allan Cavalcanti (baixo) e Gabriel do Carmo (bateria). No repertório, composições de Barão Vermelho, Arctic Monkeys, Charlie Brown Jr, Natiruts, Armandinho, dentre outros.

O prefeito Vérdi Lúcio Melo destacou a importância do 5ª da Boa Música, que completa 12 anos em 2021. “A nossa administração vai continuar este projeto único no país, que tem o objetivo de revelar talentos da nossa música e levar entretenimento para a população. Neste momento pelo qual estamos passando, em que são proibidas aglomerações, todo mundo pode assistir a um show de qualidade na segurança das suas casas”, destaca Vérdi.

De acordo com o diretor-superintendente da Fundação Cultural, Marquinho Benfica, vários investimentos foram feitos para garantir mais qualidade às apresentações. “Investimentos em equipamentos de som e vídeo para melhorar a captação dos shows e a transmissão tenha mais qualidade. A parceria com a imprensa da nossa cidade proporciona que mais pessoas possam ver as apresentações, que depois ficam como material de divulgação para as bandas”.

O público poderá assistir à live da banda Delta Polar pelo Facebook e YouTube Varginha Cultural. O projeto conta com o apoio, divulgação e retransmissão pelo Facebook do Blog do Madeira, Café Mutuca, Diário Correio do Sul, Noticiando Varginha, Rádio Clube FM, Rádio Clube FM Sul de Minas, Rádio MG1, Rádio Melodia FM, Rede Mais / Record TV, SOS Varginha, TV Princesa, Up Varginha, Varginha Digital, Varginha Online, Rádio Lírio Online e Webrádio Vitrola do ET. O 5ª da Boa Música conta ainda com o apoio e divulgação da EPTV Sul de Minas, Folha de Varginha, Gazeta de Varginha Jovem Pan Varginha e Rádio Itatiaia Sul de Minas, além de outros veículos de imprensa da região.

Fonte e foto: Ascom Fundação Cultural de Varginha