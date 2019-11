Banda BlueDrops toca no 5ª da Boa Música desta semana

Pin Compartilhar 0 Compart.

O projeto 5ª da Boa Música realiza nesta quinta-feira (14) uma edição especial que abre o 12º Varginha Motor Fest, tradicional evento de motociclistas que começa na sexta-feira, no estacionamento do Melão. A banda convidada é BlueDrops, que, como o próprio nome diz, se propõe a tocar pequenas e selecionadas “gotas” de blues em meio a uma enchente de Rock n’ Roll dos anos 50 aos 80. O show será às 20h, na Estação Ferroviária de Varginha, com entrada gratuita.

Apesar de recente, a banda é formada por músicos experientes e conhecidos na região, como os ex-Rural Willys, Xandão Bueno (voz/gaita/violão) e Luiz Paulo Caovila (baixo e voz), além de do professor Douglas Rosa (guitarra) e Igor Vicente (bateria).

O repertório traz tanto nomes conhecidos como Eric Clapton, Elvis Presley, Lynyrd Skynyrd, Beatles, Stones e Jimi Hendrix, quanto artistas menos usuais como Johnny Winter, Ted Nugent, Ten Years After, The Clash e muitos outros, sempre mantendo o foco na energia, na diversão e no respeito aos artistas homenageados e sobretudo, ao público.

Esta é a edição nº 370 do projeto 5ª da Boa Música, que é uma realização da Prefeitura de Varginha, com organização da Fundação Cultural, e parceria com a Guarda Civil Municipal e Polícia Militar.

Fonte e fotos: Fundação Cultural de Varginha