Banda Allmak se apresenta no 5ª da Boa Música desta semana

Pin Compartilhar 0 Compart.

A banda Allmak se apresenta na live do projeto 5ª da Boa Música desta quinta-feira (20), a partir das 20h. Formada por Rodrigo Mamba (vocal), Felipe Sanches (guitarra), Allan Cavalcanti (baixo) e Michael John (bateria), a banda vai apresentar um repertório de Rock Nacional e Internacional, como Raimundos, CPM 22, Raul Seixas, Red Hot Chili Peppers, Imagine Dragons e Linkin Park.

Devido ao período eleitoral, a fanpage do 5ª da Boa Música não poderá ser utilizada para a transmissão. Por isso, o show será veiculado pelo Facebook e YouTube Varginha Cultural. Haverá ainda a retransmissão pelo Facebook do Blog do Madeira, Diário Correio do Sul, Noticiando Varginha, SOS Varginha, Rede Mais / Record TV, Up Varginha, Varginha Digital, Varginha Online e Van FM, além da Rádio Lírio Online.