Bairros Jardim Petrópolis e Vila Bueno recebem Mutirão da Dengue dia 1º de abril

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: Prefeitura de Varginha

Fonte: Varginha Digital e Ascom Prefeitura

Na próxima quarta-feira (1º) os bairros Jardim Petrópolis e Vila Bueno receberão o Mutirão da Dengue. Os agentes irão percorrer as ruas dos bairros das 7h30 às 13h.

A finalidade da prefeitura é de eliminar os depósitos de água parada nos imóveis e terrenos, com o recolhimento de todos os materiais inservíveis, no intuito de evitar uma epidemia de doenças transmitidas pelo vetor Aedes Aegypti e demais espécies de mosquitos, já que o bairro está com grande números de focos e casos de dengue confirmados.

A Prefeitura pede aos moradores para que retirem de suas casas, deixando nas calçadas no mesmo dia bem cedinho, no máximo até 7h30, todos os materiais inservíveis como móveis velhos, latas, vidros, metais, pneus, objetos que possam acumular água, dentre outros, pois os caminhões de coleta só percorrem as ruas uma única vez.

“Não serão recolhidos pelos caminhões galhos de árvores e entulhos de construção”.

Casos aumentam em Minas Gerais

Em meio a pandemia de coronavírus, o combate a outras doenças acaba sendo esquecido, como é o caso da dengue, zika e chikungunya. Somente em Minas Gerais foram registrados 35.639 casos de dengue, de acordo com o Boletim Epidemiológico, divulgado semanalmente. Em comparação ao levantamento da semana passada, houve aumento de 4.910 diagnósticos no Estado.

Em relação à zika, foram registrados 244 casos prováveis, sendo 26 em gestantes. Em comparação ao último balanço, há 38 novos registros prováveis. Com relação à febre chikungunya, também causada pela picada do mosquito Aedes Aegypti, foram registrados 646 casos até o momento. São 82 novos registros em comparação ao balanço da semana passada.

A informação é do último boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde-MG, na terça-feira, 24, que pode ser acessado neste link.

Regional de Varginha

Na Regional de Saúde de Varginha, que abrange 50 cidades, foram registrados 219 casos prováveis de dengue nas últimas quatro semanas e 1 caso de chikungunya (em Caxambu). Neste período não foram registrados casos prováveis de zika.

Os casos prováveis de dengue foram na seguintes cidades:

Baependi – 62 casos prováveis

Ribeirão Vermelho – 40 casos prováveis

São Lourenço – 22 casos prováveis

Passa Quatro – 16 casos prováveis

Caxambu – 10 casos prováveis

Boa Esperança – 8 casos prováveis

Itamonte – 8 casos prováveis

Três Pontas – 8 casos prováveis

Lavras – 6 casos prováveis

Nepomuceno – 6 casos prováveis

Ilicínea – 5 casos prováveis

Varginha – 4 casos prováveis

Itanhandu – 3 casos prováveis

Perdões – 3 casos prováveis

Santana da Vargem – 3 casos prováveis

São Gonçalo do Sapucaí – 3 casos prováveis

Ijaci – 2 casos prováveis

Monsenhor Paulo – 2 casos prováveis

Campanha – 2 casos prováveis

Carmo de Minas – 1 caso provável

Cordislândia – 1 caso provável

Cristina – 1 caso provável

Cruzília – 1 caso provável

São Sebastião do Rio Verde – 1 caso provável

Três Corações – 1 caso provável

Denuncie

Via telefone: Setor de Vigilância Ambiental (3690-2230)

Via email: denguedenuncias@varginha.mg.gov.br

Guarda Civil Municipal – fone 153