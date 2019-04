Bairros Canaã e Santa Luíza recebem manutenção na rede elétrica nessa quinta

O fornecimento de energia nos bairros Canaã e Santa Luiza serão suspensos nesta quinta-feira (2). A Cemig comunicou que vai realizar serviços de manutenção na rede elétrica que atende aos bairros. Durante as obras serão realizadas melhorias na rede de distribuição, para garantir a qualidade e a continuidade dos serviços prestados pela empresa no município.

A partir de inspeções realizadas pela Cemig, é feita uma programação semanal para melhorias na rede elétrica em toda a cidade. A Cemig procura realizar as manutenções sem interferir na continuidade do atendimento, mas, em muitas situações, é necessário interromper o fornecimento de energia para a realização do serviço. Isso é interrupção programada.

Assim, para realizar esses serviços, será necessário interromper o fornecimento de energia, nos seguintes locais:

De 10 até as 11 horas:

Avenida Santa Luiza, entre números 229 e 345

Rua Odilon Salgado, entre números 134 e 206

Rua Marieta Almeida, entre números 148 e 341

Rua Gabriela R Paiva, entre números 40 e 113

Rua Alvarina Frota, entre números 25 e 647

Rua Humberto Pizzo, entre números 106 e 635

Rua Peru, entre números 2 e 170

Rua Portugal, entre números 434 e 480

Rua Estados Unidos, entre números 456 e 478

De 11 até as 12 horas:

Rua Gaspar Batista Paiva, entre números 390 e 595

Avenida Santa Luiza, entre números 395 e 431

De 09h30 até as 16 horas:

Rua Gabriela R Paiva, entre números 110 e 165

Rua Alvarina Frota, entre números 49 e 905

Avenida Santa Luiza, entre números 330 e 389

Durante o período da interrupção, caso precise realizar manutenção na instalação elétrica interna de sua residência, o consumidor deverá desligar antes a chave geral (disjuntor) para sua segurança, pois se os serviços programados se encerrarem antes do prazo informado, o retorno da energia elétrica poderá ser antecipado.

Fonte: Assessoria de Comunicação Cemig / Foto: Divulgação