Bairro Carvalhos recebeu projeto “Semeando Cores”

No dia 20 de julho, foi realizado o projeto “Semeando Cores”, no bairro Carvalhos, em Varginha. Para o evento, a Copasa cedeu uma área da unidade de bombeamento de água do bairro para a realização de arte com grafite. O projeto é uma realização da Associação “Eu Escolhi Amar”, em parceria com a Prefeitura e da Fundação Cultural, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura.

O evento contou com diversas atividades gratuitas para a comunidade, como pintura facial, aulas de grafite, instrução de rugby, entre outras. Cerca de 150 pessoas, entre crianças, jovens e adultos, participaram das ações e puderam acompanhar, em tempo real, a criação do artista plástico, Cassiano Henrique Cândido, mais conhecido como Kaká Chazz.

A gerente do Distrito Regional de Varginha, Inês Massa, ressaltou a importância do projeto, que proporciona o desenvolvimento social. “Ciente de sua responsabilidade social e ambiental, a Copasa teve o prazer de contribuir com a iniciativa. Ações como essa são fundamentais para construirmos cada vez mais um relacionamento sólido com parceiros institucionais e com a sociedade”, destacou.