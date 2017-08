Bairro Canaã: Homem é preso por tráfico de drogas em Varginha

A PM prendeu um rapaz de 37 anos no Bairro Canaã, em Varginha, por tráfico de drogas. Foi na quarta (26/8). Após denúncias, foi montada uma operação policial e no local, a PM avistou um homem que ao ver a guarnição se assustou e jogou um objeto em uma casa em construção. Na abordagem, os policiais encontraram com o homem várias embalagens plásticas para droga, R$69,50 em dinheiro, e um aparelho celular da marca Motorola (MotoG3) que o homem disse ter comprado por 100 reais de uma pessoa, um pouco antes de ser abordado, mas não lembrava o nome.

Na casa em construção os militares encontraram uma balança de precisão e um envelope plástico com 34 pedras de crack que estavam embaladas separadamente em plásticos transparentes.

O homem foi preso, os materiais apreendidos e ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi ratificado o flagrante delito.

Fonte e foto: Polícia Militar

