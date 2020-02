Azul começa a operar voo às quartas-feiras para Belo Horizonte

Pin Compartilhar 0 Compart.

Agora, companhia aérea terá três dias com voos para a capital mineira: segundas, quartas e sextas-feiras

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: Reprodução www.panrotas.com.br

A partir desta quarta-feira (5), a Azul operar um novo voo para Belo Horizonte, que acontecerá às quartas. Hoje, a companhia já opera dois voos semanais, às segundas e sextas, entre Varginha e a capital mineira.

“Nossos Clientes de Varginha terão um novo voo para a capital, às quartas. Com essa nova frequência, chegamos a três operações semanais entre as cidades, ampliando a oferta de voos e as opções para quem quiser utilizar o modal aéreo”, comunicou Vitor Silva, gerente de planejamento de malha da Azul.

A nova operação decolará de BH às 08h50, chegando em Varginha às 09h55. A operação da volta parte às 10h25 e chega na capital às 11h25. As ligações entre as cidades continuarão sendo realizadas pelas aeronaves modelo ATR, com capacidade para até 70 Clientes. Com a novidade, Clientes poderão viajar entre as cidades, a lazer ou a negócios, para passar a semana ou um final de semana no destino.

“Estamos felizes com a maturação dessa rota e a resposta da demanda, que nos motivou a apostar nesse mercado e ampliar nossa operação. Esse novo voo, no meio da semana, vai facilitar a vida de quem viaja entre BH e Varginha a trabalho ou a lazer, fazendo com que a pessoa não precise passar a semana para retornar de avião até sua cidade de origem”, afirmou Vitor Silva em entrevista ao CSul.

Segundo o prefeito de Varginha, Antônio Silva, “A presença da Azul no aeroporto de Varginha foi uma das grandes conquistas da nossa administração. A consequência de um trabalho em equipe. Através dela, possibilitamos o deslocamento rápido de passageiros para a capital mineira e de lá para outros destinos. A expansão de seu atendimento em Varginha representa a consolidação de uma parceria de sucesso que vai de encontro ao desenvolvendo de nossa cidade, se tornando um grande atrativo para a classe empresarial”, afirmou.

Mesmo com a implantação do serviços às quartas-feiras, muitos usuários ainda clamam por companhias que venham atender a demanda aérea não só da cidade, mas de toda região. Segundo alguns moradores, serviços da Azul continuam deixando a desejar com horários que não atendem as necessidades dos usuários, bem como valores das tarifas que apertam nos bolsos de quem precisa do serviço.

