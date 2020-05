Auxílio Emergencial – Região abre 33 agências neste sábado

Pin Compartilhar 0 Compart.

Caixa inicia pagamento em espécie da segunda parcela para beneficiários que fizeram cadastro pelo site ou aplicativo

Redação CSul – Iago Almeida / Com informações da Caixa / Foto: CSul

Os beneficiários do Auxílio Emergencial que receberam a primeira parcela até o dia 30 de abril e fizeram o cadastro por meio do site www.auxilio.caixa.gov ou pelo aplicativo CAIXA | Auxílio Emergencial vão poder sacar, a partir deste sábado (30), a segunda parcela da ajuda em dinheiro.

Para evitar aglomeração e filas, a CAIXA vai abrir 2.213 agências em todo o país das 8h às 12h para atendimento exclusivo do Auxílio Emergencial. Clique aqui e confira a lista completa das unidades que vão abrir as portas.

Além disso, o banco escalonou os pagamentos. Neste sábado (30), poderão sacar apenas os 2,6 milhões de beneficiários nascidos em janeiro. Essa regra vale também para quem indicou contas de outros bancos para receber a ajuda.

Para quem indicou contas de outros bancos ou para quem tem poupança na CAIXA, os recursos serão transferidos automaticamente da poupança social. Com isso, esses beneficiários poderão procurar as instituições financeiras com quem tem relacionamento, caso queiram sacar.

Mais de 50 bancos participam da operação de pagamento do Auxílio Emergencial.

Os beneficiários do Bolsa Família começaram a receber a segunda parcela no dia 18 de maio, de acordo com o número do NIS. E os cadastrados no app ou no site tiveram o recurso antecipado para uso digital no aplicativo CAIXA Tem.

Sul de Minas

Trinta e três cidades do Sul de Minas contarão com agências abertas neste sábado (30), para que população possa sacar auxílio. O horário de atendimento é das 8h às 12.

Cidades que terão atendimentos são Alfenas, Andradas, Boa Esperança, Bom Sucesso, Caldas, Camanducaia, Cambuí, Campo Belo, Campos Gerais, Carmo do Rio Claro, Cássia, Caxambu, Extrema, Guaxupé, Itajubá, Lambari, Lavras, Machado, Monte Santo de Minas, Monte Sião, Muzambinho, Nepomuceno, Ouro Fino, Paraisópolis, Passos, Poços de Caldas (duas agências, na Rua São Paulo e no Centro), Pouso Alegre (duas agências, no Centro e no bairro Saudade), Santa Rita do Sapucaí, São Lourenço, São Sebastião do Paraíso, Três Corações, Três Pontas e Varginha (agência do Centro).

Filas em Varginha eram enormes ainda durante esta semana / CSul

Não é preciso madrugar nas filas

“A CAIXA reforça que não é preciso madrugar nas filas. Todas as pessoas que chegarem nas agências durante o horário de funcionamento, de 8h às 12h, serão atendidas. Elas vão receber senhas e, mesmo com as unidades fechando às 12h, o atendimento continua até o último cliente”, informou o banco.

O banco fechou parceria com cerca de 1.200 prefeituras em todo o país para reforçar a organização das filas e manter o distanciamento mínimo de dois metros entre as pessoas.