Autoridades de segurança reforçam policiamento no dia das Eleições Municipais em Varginha e região

Atividade contará com apoio da Polícia Militar e outras autoridades de segurança estaduais e municipais.

Redação CSul/Foto: 24º BPM

o 24º Batalhão da Polícia Militar, localizado em Varginha, informou através de sua assessoria, o reforço policial nas 10 cidades que fazem parte de sua cobertura regional em virtude das Eleições Municipais – que ocorrem no próximo domingo (15) -. De acordo com a PM, a atuação será em conjunto com as demais forças de segurança do Estado e também em integração e apoio ao Tribunal Regional Eleitoral, sendo que o todo o efetivo institucional será empregado em atividades de segurança pública, nas demandas afetas ao pleito eleitoral 2020, e sem prejuízo às atividades ordinárias, visando sempre a prevenção de delitos.

Sede do 24º Batalhão da Polícia Militar, localizado em Varginha/Foto: 24º BPM

Ainda conforme a Polícia Militar, as atividades preventivas relativas às eleições já começaram e continuarão durante e depois das eleições, garantindo o bom andamento do conjunto de fatores que envolvem o pleito, com policiamento específico ininterrupto, que continua depois do fechamento das urnas e apurações, garantindo a manutenção da ordem pública.

Dia das eleições

As equipes policiais farão a escolta das urnas em apoio aos funcionários da Justiça Eleitoral e estará presente nas proximidades dos locais de votação, onde atuarão na contenção de atividades que configurem algum crime seja comum ou eleitoral, adotando os procedimentos que forem necessários, sempre respeitando o cumprimento da lei.

Sabe-se que a participação da Polícia Militar é imprescindível para garantir os direitos fundamentais de todos os cidadãos envolvidos no processo eleitoral, bem como promover, com isenção, o respeito às autoridades públicas constituídas e combater de forma efetiva, os crimes eleitorais. Por isso todo, o efetivo policial do Batalhão já está consciente e preparado e as operações policiais que serão desenvolvidas, terão por objetivo, garantir a paz para que a democracia possa ser festejada.

A Polícia Militar de Minas Gerais, reforçou, ainda que atuará em harmonia com o Poder Judiciário e com os demais integrantes do Sistema Integrado de Defesa Social (SIDS), visando formas a não permitir a violência e o desrespeito aos valores democráticos durante o período eleitoral.