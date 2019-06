Autores são presos e drogas apreendidas no bairro Vila Flamengo

Por volta das 20h deste domingo (9), a Polícia Militar deslocou até a Rua Tiradentes, no bairro Vila Flamengo, em Varginha, para verificar denúncias de drogas.

No local, a equipe se deparou com dois indivíduos, sendo que um deles ao ver a viatura policial, jogo algo no chão, sendo encontradas seis pedras de crack. O autor de 26 anos foi então preso.

Os outros indivíduos foram identificados sendo todos conhecidos do meio policial, tendo os autores repassado vários endereços incorretos, mas a guarnição conseguiu chegar ao local certo por denúncias e após franqueada a entrada, foi localizado um caderno de anotações sobre a venda de drogas, saquinhos, um pedaço de maconha e R$ 50,00 em dinheiro.

Na casa estava o irmão do autor, de 37 anos, e uma mulher, de 22, que foram para os fundos da casa, local em que essa mulher arremessou duas bolsas. Ao ser submetida à busca pessoal, foram localizadas três pedras de crack, sendo também presa em flagrante. E com este autor, foram localizados R$ 300,00, um aparelho celular sem procedência, sendo apreendido e o autor preso

Do lado de fora da casa, as bolsas foram verificadas sendo encontradas em uma delas, 17 buchas de maconha, três tabletes da mesma droga e seis porções de tamanhos variados de cocaína, além de duas balanças de precisão, uma faca e um martelo. Na outra bolsa foram encontradas cinco barras de maconha e uma embalagem vazia.

Os autores foram presos e juntamente com todos os materiais apreendidos, foram conduzidos para a delegacia de plantão, onde o flagrante foi ratificado.

Fonte e foto: PM