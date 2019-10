Autores de furto são detidos no bairro Vila Ypiranga

Pin Compartilhar 0 Compart.

Na madrugada desta quarta-feira (2), por volta das 2h, a Polícia Militar foi acionada na Avenida Mário Frota, no bairro Vila Ypiranga, em Varginha, onde as câmeras de monitoramento de um estabelecimento flagraram dois indivíduos adentrando em uma loja de materiais para construção.

Ainda durante o deslocamento, a viatura policial se deparou com dois homens que caminhavam pela mesma avenida, portando um material nas mãos. Um deles correu sentido a Av Miguel Alves e outro, o autor de 23 anos, foi logo abordado. Com o suspeito foi encontrada uma pequena bolsa com uma câmera digital, que ele alegou ser sua.

O autor que havia fugido também acabou abordado por outra viatura e com ele foi encontrado um porta níquel com algumas moedas, cerca de R$ 0,50.

As vítimas, representantes do estabelecimento, reconheceram os materiais localizados com os autores e constataram que o escritório estava com a janela dos fundos arrombada e todo revirado. Ainda foi localizada uma blusa de frio, certamente de um dos autores, segundo a PM.

Apesar de negaram o furto, os autores, que já possuem várias passagens por furto, roubo, lesão corporal e tráfico de drogas, foram presos e encaminhados para a delegacia de plantão, com o material arrecadado, onde o flagrante de ambos foi ratificado.

Fonte: PM