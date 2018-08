Autores de arrombar trailer são presos após denúncias

Nesta segunda-feira (6), dois jovens de 22 e 29 anos foram presos em flagrante, suspeitos de arrombar um trailer de lanches no Centro de Varginha.

Segundo informações da Polícia Militar, os autores foram encontrados após denúncias anônimas, forçando a lateral do trailer, momento em que foram abordados.

No local, a PM localizou um botijão de gás que havia sido subtraído do interior do estabelecimento. Ainda foram furtadas algumas moedas que estavam em uma gaveta para troco.