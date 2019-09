Autor é preso e menores apreendidos por tráfico de drogas no Jardim Corcetti

Pin Compartilhar 0 Compart.

Neste domingo (15), por volta das 17h20, a Polícia Militar realizava patrulhamento pela Rua Mauricio José Gomes, no bairro Jardim Corcetti, em Varginha, quando abordou três indivíduos em atitude suspeitas. Ao realizar abordagem, foi localizado com o menor, de 17 anos, um plástico com quatro papelotes de cocaína, embalados um a um prontos para venda.

Com outro menor, também de 17 anos, foi encontrado um plástico com 32 papelotes de cocaína e R$ 50,00 em dinheiro. E em posse do autor, de 19 anos, foi localizada a quantia de R$ 120,00 em dinheiro.

Segundo informações anônimas, o tráfico no local ocorre diuturnamente, que são recrutados jovens do bairro para a venda e que as funções são divididas no local, ficando alguns responsáveis pelas drogas e outros pelo recebimento do dinheiro, informou a Polícia Militar.

Os menores foram então apreendidos em flagrante e o maior preso e conduzidos à delegacia com os materiais recolhidos, onde foi ratificado o flagrante do autor e os menores permaneceram à disposição da justiça.

Fonte e foto: PM