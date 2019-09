Autor é preso após ser flagrado com motocicleta adulterada no Jardim Sion

Pin Compartilhar 0 Compart.

Nesta terça-feira (17), por volta das 9h30, um homem acabou preso após ser flagrado com uma motocicleta adulterada no bairro Jardim Sion, em Varginha. O rapaz tem 21 anos e não possui carteira de habilitação.

Segundo a Polícia Militar, durante operação policial, os militares se depararam com uma motocicleta Honda/CG125, placa de Carmo da Cachoeira, ocupada por dois indivíduos transitando pela Avenida Doutor José Justiniano dos Reis.

Ao abordar o veículo, foi constatado que este se encontra com a placa de identificação adulterada, com lacre falso de “tampa de garrafa vermelha” e com o chassi adulterado.

Segundo o sistema informatizado, a placa instalada na motocicleta pertence a uma motocicleta Honda/CG 150 de São José do Rio Pardo/SP. Estando o chassi adulterado também, não foi possível a identificação veicular.

O homem foi preso em flagrante e conduzido até a delegacia para as devidas providências.

Fonte, fotos e vídeo: Polícia Militar