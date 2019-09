Autor de furto é preso no Terminal Rodoviário

Pin Compartilhar 0 Compart.

Nessa quinta-feira (5), por volta das 9h50, a Polícia Militar foi acionada no terminal rodoviário de Varginha, onde o solicitante, de 43 anos, alegou que levou até o local, um interno que há dois dias estava na clínica onde trabalha e que resolveu ir embora.

O autor, de 23 anos, furtou um aparelho celular que estava no console do seu veículo e já embarcou no ônibus para Três Pontas, sua cidade natal.

Quando o ônibus chegou no terminal rodoviário de Três Pontas, a equipe policial já esperava e o autor, ao perceber, dispensou algo num dos bancos, sendo abordado e nada de ilícito encontrado, porém o objeto dispensado era o aparelho celular que foi de imediato reconhecido pelo solicitante.

O autor foi então preso e encaminhado para a delegacia junto com o material arrecadado, para as devidas providências.

Fonte: PM / Foto: Ilustrativa