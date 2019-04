Autor de furto é preso na Avenida Celina Ferreira Ottoni

Nessa quarta-feira (10), por volta da 0h30, a Polícia Militar foi acionada em um depósito de material de construção na Avenida Celina Ferreira Ottoni, bairro Santana, onde a vítima, proprietário do estabelecimento, informou que ouviu barulhos e viu materiais do lado de fora do local e o autor ainda do lado de dentro.

A equipe PM encontrou o autor de 28 anos, conhecido por “Pirulito” com ferimentos pelo corpo e a camiseta rasgada. Ele disse que escalou o portão e entrou no depósito, porém não conseguiu pular novamente por causa da concertina. Ele foi socorrido ao pronto socorro municipal, onde foi medicado e liberado. Sendo então preso e conduzido para a delegacia junto com o material apreendido.

Não sendo a primeira vez que pratica este tipo de crime no mesmo local, o flagrante foi ratificado.

Fonte e foto: PM