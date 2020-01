Aulas estaduais e municipais retornam no próximo dia 10

Pin Compartilhar 0 Compart.

CSul lista início do ano letivo nas escolas particulares e universidades de Varginha

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: Divulgação/Reprodução

Em Varginha, a volta às aulas nas escolas e creches municipais está marcada para o dia 10 de fevereiro, quando cerca de 10 mil alunos serão recebidos pelas equipes gestoras para o início do novo ano letivo.

A Secretaria Municipal de Educação deseja a todos um ótimo retorno. “Sejam bem-vindos ao início de mais um ano letivo, na certeza de que, trabalhando em harmonia e com muito empenho e dedicação, juntos atingiremos nossos objetivos para alcançar uma educação de qualidade em nossas instituições escolares”, disse a Secretária de Educação, Rosana Carvalho.

Período de adaptação

Acontece entre os dias 10 e 14 de fevereiro:

Crianças de 0 a 3 anos – Manhã 7h30 às 10h / Tarde: 12h35 às 15h

Crianças de 4 e 5 anos – Manhã: 7h às 9h30 / Tarde: 12h35 às 15h;

A partir do dia 17/02/2020 seguirão o horário normal:

0 a 3 anos – 7h30 às 17h;

4 e 5 anos – manhã: 7h às 11h25 / tarde: 12h35 às 17h

Rede Estadual

As aulas da rede estadual de ensino também retornam no dia 10 de fevereiro e o ano contará com 200 dias letivos, segundo calendário divulgado pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG).

Os professores e demais servidores retomam as atividades no dia 3 de fevereiro. O recesso escolar do mês de julho será de 13 a 25. O fim do ano letivo está previsto para o dia 16 de dezembro e do ano escolar será no dia 18.

Datas importantes para a organização e a gestão das unidades escolares também constam no calendário, como período de duração dos bimestres, de realização dos conselhos de classe e reuniões com os responsáveis, além de datas para lançamento de resultados bimestrais por diretores e professores.

Confira aqui o Calendário Escolar

Avaliações externas

Entre os dias 10 e 28 de fevereiro, as escolas deverão aplicar a Avaliação Diagnóstica. Já as provas do Programa de Avaliação da Alfabetização (Proalfa) e do Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica (Proeb) serão realizadas nos dias 11 e 12 de novembro.

Semanas de conscientização

O Calendário Escolar também traz os períodos para realização de atividades previstas em lei, como a “Semana Estadual de Prevenção às Drogas”, que deverá acontecer de 19 a 26 de junho. A “Semana Estadual das Juventudes” será realizada de 12 a 18 de agosto. Já a “Semana de Educação para a Vida” acontecerá de 16 a 20 de novembro.

Sábados letivos

Em 2020, a rede pública estadual terá quatro sábados destinados às atividades escolares: 1 de agosto, 19 de setembro, 24 de outubro e 5 de dezembro. Essas datas são destinadas à composição dos dias letivos e da carga horária legalmente estabelecida.

Com informações Agência Minas de Noticias

Escolas Particulares

CSul entrou em contato com as principais escolas particulares do município e listou o início do ano letivo para alunos do ensino fundamental e médio. Confira:

Marista

Matinais – dia 3

2º ao 5º ano – dia 4

Maternal 3 – Dia 5

Maternal – dia 10

Catanduvas

Ensino Fundamental e Médio – dia 5

Batista

Maternal 1 e 2 – dia 6

Restante da escola – dia 4

Logos

6º ano ao Ensino Médio – dia 3

Ensino Fundamental 1 – dia 4

Cursinho pré-vestibular – dia 10

Master

Todas as turmas retornam dia 3

Inova

Todas as turmas retornam dia 4

Alpha

Todas as turmas retornam no dia 5. O novo Campus do Colégio se encontra no antigo Campus II do Unis, na Avenida José Pinto de Oliveira, 240 – Aeroporto (entre Varginha e Elói Mendes)

Santos Anjos

Fundamental 1 ao Ensino Médio – dia 4

Educação Infantil – dia 6

Adventista

Todas as turmas retornam dia 3

Faculdades

Em contato com as universidades de Varginha, CSul foi informado do início das aulas para calouros e veteranos. Confira:

Grupo Unis

Calouros – dia 4

Veteranos – dia 5

Fadiva

Veteranos – dia 3

Calouros – dia 10

Faceca

Veteranos – dia 5

Calouros – dia 17

Unifenas

Veteranos e calouros – dia 3

Unifal

Segundo a secretaria da Universidade Federal de Alfenas, as aulas estavam previstas para iniciar em 17 de fevereiro, mas, devido à suspensão do SISU, não há previsão ainda para retorno.

Cefet

Ensino Técnico – acolhimento ao calouro dia 5 e aulas dia 6

Graduação – dia 17