Na quinta-feira (29), a Prefeitura de Varginha realizará Audiência Pública para a apresentação da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2020.

Ação, aberta a toda população, será às 16h, no auditório do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha – INPREV (Praça Marechal Deodoro, 120 – Centro).